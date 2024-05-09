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Тренер луганської команди поділився своїми думками після гри з Колосом.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу над Колосом (1:0) у матчі УПЛ.

"У нас була дуже важка кадрова ситуація, дуже багато травмованих, жовті картки, червоні картки. Треба було змінювати тактику, сьогодні зіграли 3-4-3. Під гру, у яку грає Колос, ця тактика дуже добре підходить, ми це показали сьогодні. Дуже важливий матч для нас був у турнірному плані, зуміли виграти. Так, як готувалися до матчу, – так і сталося. Вичікували на швидкі атаки, забили гол дуже важливий у першій половині, потім грали по рахунку і довели матч до перемоги.

Завдання було – перемогти, бо треба підніматися в турнірній таблиці. Вони молодці, виконали все, про що домовлялися. Дуже гарно зіграли. Може, не така яскрава гра була, але сьогодні дуже важливим був рахунок матч для нас.

Ми звикли вже грати в такому ритмі після зборів. У нас були дуже гарні збори, команда добре фізично виглядає. Невелика це проблема для нас грати в такому ритмі, вже звикли. Хлопці молоді, відновлюються. Їм краще грати, ніж тренуватися.

Колос – дуже гарна команда, дуже гарні виконавці. Вони можуть грати в інтенсивний футбол, вони сьогодні це показали. Ми теж показали, що можемо грати в такий футбол. На мою думку, цікавий матч був. Може, не дуже багато моментів, але для тренерів, думаю, цікавий матч.

Гра за відсутності Яцика? Як я говорив, змінили тактику, бо в нас з центральних півзхисників були тільки Мишньов, Хахльов і Мичин. Дришлюк травмований, Чурко травмований, Яцик дискваліфікований. Це була дуже велика проблема для нас. Змінили тактику, і сьогодні це спрацювало.

Клас Герреро став вирішальним у цьому матчі? Звичайно, це клас Герреро, але теж клас і всієї команди. Того ж Антюха – він віддав цю передачу на нього. Дуже класна контратака була. Звичайно, Герреро – дуже важливий гравець для нас. На 100 відсотків, інші клуби цікавляться ним. Він для мене входить у трійку найкращих гравців УПЛ.

У нас завдання – вигравати кожен матч. Ще є три матчі, треба вигравати, з кожним суперником грати. Для хлопців, думаю, великий психологічний тиск був сьогодні, але після цієї гри воно повинно бути краще в цьому плані. Можемо трохи видихнути та грати більш вільно", — сказав Бартулович в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Зоря.