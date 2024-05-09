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Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Зорею.

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Олександр Поздєєв прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (0:1).

"Хлопці дуже гарно попрацювали. Я вважаю, що ми переграли суперника і по моментах, і по руху, по тиску. Подарували гол, дали фору, не змогли відігратися. Моменти були.

У мене до хлопців тільки повага. У них дуже велике бажання змінити ситуацію, вигравати ігри. Сьогодні склалося так. У нас були моменти, не змогли реалізувати. Але сам рух, настрій – намагалися грати першим номером, атакувати. Мені сподобалася гра.

Казав конструктивно грати, слідкувати за балансом оборони й атаки, атакувати, бути агресивними, бути напористими, грати в прийом, не давати зазорів. У нас така ситуація, вона сама вимагає активних рухів, діставати з себе ще більше. Тому тут дуже проста установка. Всі хочуть вигравати. Тому настрій був тільки на перемогу. На жаль, сталося, як сталося.

За останні дві гри особисто для себе я помітив, що ми почали краще розуміти, як ми граємо з м'ячем, як ми граємо без м'яча. Я бачу велике бажання у хлопців. Вони хочуть працювати, вони готові працювати. У нас дуже схожі погляди на футбол з багатьма. Я бачу прогрес у тому, що ми граємо агресивніше, вище, у нас є нагоди. Наразі не склалося.

Напевно, трошки майстерності не вистачило. Це такі мікромоменти, які вирішують гру. У Зорі до 90 хвилини був, умовно кажучи, один тільки випад – і то ми його самі штучно створили. І вони його реалізували. Ми насідали, Зоря п'ятьма захисниками оборонялася, було важкувато вскривати. Але ми намагалися. Не вистачило трошки майстерності. Це напрацьовується на тренуваннях. Кількість повторень перейде в якість. Але потрібно, щоб ця кількість була.

Взагалі дуже важко робити якісь кардинальні зміни, коли залишається п'ять турів, коли емоційний стан не найкращий, коли трошки інші вимоги були. Це непросто, але ми не шукаємо легких шляхів. Для нас це виклик як для тренерів. Хлопці дуже мотивовані цими ідеями. Вони хочуть більш агресивно грати. Я хочу грати в футбол, який приносить перемоги. У яскравий футбол можна у відпустці пограти, а я кажу саме про атакувальний футбол, агресивний футбол. Я взагалі вважаю, що оборона, робота без м'яча вирішує все. Я хочу грати в атакувальний футбол, але для мене дуже важливо, як ми граємо без м'яча.

Безпечно себе важко почувати, коли відстань у турнірній таблиці невелика, це логічно. Завдання – вигравати ігри, діяти конструктивніше, агресивніше. Дуже прості завдання. У нас не так багато перемог, як хотілося б клубу, як хотілося б хлопцям. Підбирали якісних хлопців для того, щоб боротися трошки за інші місця, вийшло так, як вийшло. Завдання вигравати, прогресувати.

Ми від гри до гри працюємо. Я хочу максимально, наскільки в мене буде час, дати можливість прогресу, росту, відкрити трошки більше перспектив хлопцям. Я вважаю так: якщо час буде – ми будемо дуже цікавою командою. Але це тренерська робота, тут усе дуже тонко. Я працюю сьогодні, і дуже задоволений цим", — сказав Поздєєв в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Зоря.