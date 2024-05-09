Україна

Тренер луганської команди поділився своїми думками після гри з Колосом.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував мінімальну перемогу над Колосом (1:0) у матчі УПЛ.

"Були кадрові проблеми в нас перед цією грою. Не зрозуміло скільки треба мати в чемпіонаті захисників, півзахисників та нападників. Але ми бачили, що хлопці, яки до цього якийсь час не грали, зіграли на користь команди, дуже пристойно.

Важливим для нас був сьогодні результат. Це була пропущена зустріч. Складно перегравати чи догравати такі матчі, тому що порушується тижневий цикл, повинна бути глибина складу.

Подивились, як змінилася тактика гри після зміни тренера, зробили висновки. Приємно, що наш план спрацював. Це заслуга й тренерського штабу, й передусім, футболістів.

Ця перемога дозволяє нам готуватись до наступних матчів не спокійно, але із запасом міцності", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Зоря.