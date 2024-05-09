Україна

Вашій увазі нарізка найкращих голів напередодні класичного протистояння УПЛ.

Вже зовсім скоро, на українську Прем'єр-лігу чекає центральний матч другого кола чемпіонату України, в якому зустрінуться донецький Шахтар та київське Динамо.

Класичне протистояння УПЛ відбудеться у суботу, 11 травня, о 18.00 за Києвом на стадіоні Арена Львів у Львові.

Напередодні Класичного Шахтар та Динамо опублікували добірки найпам'ятніших голів в історії битви двох грандів.

Голи Шахтаря у ворота Динамо:

Голи Динамо у ворота Шахтаря:

Після 27 турів Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири очки.