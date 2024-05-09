Вашій увазі нарізка найкращих голів напередодні класичного протистояння УПЛ.
Динамо - Шахтар, ФК Динамо Київ
09 травня 2024, 23:25
Вже зовсім скоро, на українську Прем'єр-лігу чекає центральний матч другого кола чемпіонату України, в якому зустрінуться донецький Шахтар та київське Динамо.
Класичне протистояння УПЛ відбудеться у суботу, 11 травня, о 18.00 за Києвом на стадіоні Арена Львів у Львові.
Напередодні Класичного Шахтар та Динамо опублікували добірки найпам'ятніших голів в історії битви двох грандів.
Голи Шахтаря у ворота Динамо:
Голи Динамо у ворота Шахтаря:
Після 27 турів Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири очки.