Україна

Румунський спеціаліст може отримати посаду у структурі київського клубу.

Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу може повернутися до київського клубу. Про це повідомляє GSP.

За інформацією джерела, 78-річний румунський фахівець отримав пропозицію від "біло-синіх" на посаду генерального директора клубу, на якій зараз працює Резо Чохонелідзе.

Також зазначається, що окрім Динамо, але у тренерській роботі Луческу зацікавлені румунські Рапід та Динамо Бухарест.

"Всі хочуть скористатися моїм досвідом і подивитися, що буде. Я нічого не вирішу до 1 червня", — сказав Луческу у програмі Liga DigiSport.

Нагадаємо, Луческу залишив Динамо у листопаді минулого року. На чолі "біло-синіх" румунський фахівець провів 118 матчів, з яких 65 перемог, 19 нічиїх та 34 поразки.