Україна

Захисник рівненського клубу поділився своїми думками перед грою з Зорею.

Захисник Вереса Максим Сміян прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти луганської Зорі, вихованцем якої він є.

"У системі Зорі я провів чотири з половиною роки, встиг дебютувати на дорослому рівні. Але якимось принциповим цей матч для мене не буде. Хоча, цікаво зіграти проти хлопців, з якими нещодавно був в одній команді.

Періодично з деякими гравцями Зорі підтримуємо звʼязок. Так, за матчами слідкую, як і за всіма іншими матчами Премʼєр-ліги.

У Зорі багато індивідуально сильних гравців, які можуть зіграти нестандартно. Команда якісно використовує вільний простір. Поки не знаю, яку саме гру вони нам запропонують. Але ми точно будемо готові до цього.

Команда готується з позитивним настроєм після перемоги над Минаєм. Але розуміємо, що залишилося три гри і нам потрібно брати очки у кожній з них", — наводить слова Сміяна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Зоря — Верес відбудеться у понеділок, 13 травня, о 18:00 за Києвом.

Після 27 турів Верес набрав 23 очки і посідає 14 місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі 31 бал та восьма сходинка.