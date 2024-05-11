Україна

Кияни поступилися Шахтарю, дозволивши "гірникам" достроково стати чемпіонами України.

Шахтар перервав 17-матчеву серію Динамо без поразок в УПЛ, завдавши Олександру Шовковському першої поразки в якості головного тренера киян.

Шовковський залишив посаду виконувача обов'язків керманича Динамо 11 грудня 2023 року, очоливши команду повноцінно.

З того часу столичний клуб провів 15 матчів в УПЛ, програвши лише раз — у сьогоднішньому виїзному поєдинку з Шахтарем (1:0).

Нагадаємо, ця поразка дозволила "гірникам" достроково стати чемпіонами України-2023/24.