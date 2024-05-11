Україна

Цікавий розклад подій.

Шахтар обіграв Динамо в рамках 28-го туру УПЛ, у результаті чого завоював 15-й титул у своїй історії. У киян 16 трофеїв.

"Гірники" як чемпіон України отримали право зіграти у кваліфікації Q4 Ліги чемпіонів.

При цьому, колектив Маріно Пушича може потрапити одразу в основний раунд за дуже цікавого збігу обставин.

Зокрема, Шахтарю потрібно, щоб дортмундська Боруссія у фіналі Ліги чемпіонів програла Реалу.

Зазначимо, що Динамо починатиме євросезон із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.