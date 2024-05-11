Цікавий розклад подій.
Шахтар - Динамо, УПЛ
11 травня 2024, 21:57
Шахтар обіграв Динамо в рамках 28-го туру УПЛ, у результаті чого завоював 15-й титул
у своїй історії. У киян 16 трофеїв.
"Гірники" як чемпіон України отримали право зіграти у кваліфікації Q4 Ліги чемпіонів.
При цьому, колектив Маріно Пушича може потрапити одразу в основний раунд за дуже цікавого збігу обставин.
Зокрема, Шахтарю потрібно, щоб дортмундська Боруссія у фіналі Ліги чемпіонів програла Реалу.
Зазначимо, що Динамо починатиме євросезон із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.