Шахтар обіграв Динамо в рамках 28-го туру УПЛ, у результаті чого завоював 15-й титул у своїй історії. У киян 16 трофеїв. 
"Гірники" як чемпіон України отримали право зіграти у кваліфікації Q4 Ліги чемпіонів. 
При цьому, колектив Маріно Пушича може потрапити одразу в основний раунд за дуже цікавого збігу обставин. 
Зокрема, Шахтарю потрібно, щоб дортмундська Боруссія у фіналі Ліги чемпіонів програла Реалу. 
Зазначимо, що Динамо починатиме євросезон із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. 
Раніше повідомлялося, що Шахтар встановив ціну на Судакова