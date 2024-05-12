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Форвард Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні київське Динамо програло в Класичному протистоянні донецькому Шахтарю в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги та поступилось у боротьбі за чемпіонський титул.

Шахтар — Динамо 1:0 Відео голу та огляд матчу

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі була абсолютно рівна гра. Щодо пенальті, то я не впевнений, що він був. Поки що не переглядав момент, але Вівчаренко сказав, що м’яч спочатку влучив йому в груди, а потім в руку. Згідно з сучасними трактуваннями правил, це не пенальті. Але цей момент треба передивитись.

Сутичка наприкінці гри? Це футбол, емоції. Думаю, що вболівальники скучили за такими емоціями, коли ніхто не хотів поступатися. У всіх були емоції — у бразильців, в українців... Для футболу це нормальна історія.

Дячук? Макс — молодець, він віддав усі сили на полі. Після матчу інколи важко себе контролювати, коли сил взагалі не залишилось. Добре, що він слухає старших та не накоїв нічого зайвого після фінального свистка.

Сьогодні ми не заслуговували на поразку, віддали всі сили, у підсумку це була цікава гра.

Моє місце в стартовому складі — це питання до головного тренера, він обирає склад та тактику на гру. Я неодноразово казав, що буду грати стільки, скільки часу дасть тренерський штаб. Немає значення, це будуть 10 хвилин чи 90, але я буду виходити та віддавати максимум на полі.

І ні, це жодним чином не пов’язано із станом мого здоров’я", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме криворізький Кривбас.