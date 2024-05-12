Команда зіграла невиразно в атаці.
Юрій Максимов, Дніпро-1
12 травня 2024, 16:46
Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував підсумки матчу з Олександрією (0:1).
"Ми сьогодні намагалися більше тримати м’яч і діяти через короткий пас. У першому таймі грали проти вітру і треба було десь довгими передачами виходити з оборони, але грали через короткі передачі. Це і призвело до гола, який ми пропустили.
Чи можна з такою грою гідно виступати у єврокубках? Я не можу на це відповідати. Усі хлопці стараються, виходять на гру перемагати, але це футбол і тут кожна команда може і виграти, і програти.
Що зараз скажеш? Вони усі розчаровані, як і я, так що казати нічого", — сказав Максимов.
У наступному турі Дніпро-1 прийматиме донецький Шахтар.