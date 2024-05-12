Україна

Команда зіграла невиразно в атаці.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував підсумки матчу з Олександрією (0:1).

"Ми сьогодні намагалися більше тримати м’яч і діяти через короткий пас. У першому таймі грали проти вітру і треба було десь довгими передачами виходити з оборони, але грали через короткі передачі. Це і призвело до гола, який ми пропустили.

Чи можна з такою грою гідно виступати у єврокубках? Я не можу на це відповідати. Усі хлопці стараються, виходять на гру перемагати, але це футбол і тут кожна команда може і виграти, і програти.

Що зараз скажеш? Вони усі розчаровані, як і я, так що казати нічого", — сказав Максимов.

У наступному турі Дніпро-1 прийматиме донецький Шахтар.