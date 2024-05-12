Українцем цікавляться інші клуби.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
12 травня 2024, 17:20
Український вінгер Віктор Циганков може влітку піти з Жирони, пише AS.
За інформацією джерела, Жирона буде серйозно розглядати пропозиції по Циганкову, щоби продати його за великі гроші, які дозволять команді зробити нові придбання.
Раніше повідомлялось, що у послугах 26-річного українця зацікавлені кілька клубів чемпіонату Англії, які готові поборотися за футболіста влітку.
Цього сезону Циганков провів 30 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.
Раніше головний тренер Жирони Мічел заявив, що сподівається, що Артем Довбик та Циганков залишаться в команді на наступний сезон.