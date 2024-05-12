Україна

Тренер Металіста 1925 розповів щодо матчу з Чорноморцем.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник висловив думку стосовно матчу з Чорноморцем, який команда програла з рахунком 0:3 на виїзді.

"Як на мене, то ця картка була дуже болючою для нас. Гра розкривалася. Ми сподівалися грати щільно в обороні, шукати свої шанси попереду, стандарти. Але сталося те, що сталося.

"Залишилося ще 2 домашні гри, будемо чіплятися за пункти. Все проти нас, але шанси ще є", — цитує Віктора УПЛ ТБ.

"Зараз вже не від нас усе залежить. Будемо дивитися, як гратимуть наші суперники. Маємо набирати очки, щоб сподіватися на сприятливий для нас випадок.

Я був би здивований, якби суддя показав жовту картку, так що, можна сказати, по ділу.

Давайте почекаємо ці 2 гри. Ще раз кажу: ми будемо чіплятися до останнього. Шанси ще є, але вже не від нас залежить. Ми мусимо набирати очки".

Наразі Металіст 1925 знаходиться на 16 місці в УПЛ.