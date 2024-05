Головний тренер Борнмута Андоні Іраола підписав новий контракт з клубом, повідомляє пресслужба "вишень".

За новою угодою коуч буде працювати в клубі до кінця сезону-2025/26.

Іраола очолив Борнмут влітку минулого року. Перед останнім туром АПЛ клуб посідає 11-те місце в АПЛ.

BREAKING: Bournemouth head coach Andoni Iraola has signed a new contract to extend his stay at the Vitality Stadium 🔴 pic.twitter.com/2es485g3Nw