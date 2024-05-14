Україна

Наставник криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (0:1).

"Хочу почати з того, що хоч команда сьогодні і програла, я дуже задоволений, в мене гарний настрій. Те, чого ми досягли з Кривбасом за ці два роки — результат важкої роботи. Хлопці виконали свою роботу і зробили це дуже гарно. Бронзові нагороди дістались нам по праву. Адже не кожній команді, яка повертається в еліту, вдається за два роки здобути нагороди чемпіонату. Велика шана і подяка всім працівникам Клубу: від робітників бази до наших керівників. У нас все ще попереду. Далі буде важко, адже, постійно про це кажу, що завоювати щось легше, ніж відстояти цей успіх в наступному сезоні.

Розумію, скільки праці попереду. Будемо думати тепер, як плануємо грати в єврокубках. Всім велика подяка. Ми пройшли дуже хороший шлях. Так, ми поступились Дніпру-1, Поліссю. Це дуже класні команди. Але ми вище їх і це заслужено. Щодо сьогоднішньої гри, то десь провали останні 10 хвилин. Перебудувались, хотіли зіграти в три захисники. Спробували іншу схему, але, можливо, цього не потрібно було робити. Можливо, це моя помилка, але на помилках треба вчитись та рухатись далі.

Останні дві поразки — це відсутність мотивації чи якась втома футболістів? Не готовий відповісти, адже потрібно все проаналізувати. Щодо сьогоднішньої гри, то ми знали, що Дніпро-1 поступився Олександрії, і нас вже ніхто не посуне з третього місця. Коли хлопці це знають, то вже трошки інша справа. Щодо гри у Дніпрі, то там був рівний матч. Супернику трошки більше пощастило. Але, не забувайте, що ми їх впевнено переграли вдома – 3:0. Поразки завжди будуть, це футбол. Головне, робити висновки та рухатись далі. Без невдача не буває перемог. Тим паче, у нас все ж вибули деякі гравці: Кліщук, Микитишин, Прінс, Вакулко, Іліч… Так, є деякі проблеми, але ми все одно даємо змогу грати іншим футболістам.

Для того, щоб награвати молодих виконавців, вони повинні цього заслуговувати. Тим паче з Динамо, можуть перегоріти. Ось в минулому році я давав шанс Карпусю. Де він зараз? Ви бачите, щоб він грав за U-19? У мене є трійка молодих футболістів, які мені дуже подобаються в Кривбасі U-19, їм 17-18 років. Але я не впевнений, чи вдасться їм перехід у дорослий футбол. Треба все робити поступово. Можливо, краще дати пограти футболістам, які з Кривбасом 1-2 роки, та з якими ми не будемо продовжувати контракти. Можливо, краще їм дати зіграти та віддячити за час, який вони провели в команді.

Чи готова команда до нового виклику — єврокубків? Важке питання. Попереду — зустріч з президентом Клубу. Подивимось: можливо, нам будуть необхідні закордонні збори. По-друге, чемпіонат закінчується, і на наших гравців є непоганий попит. Розумію керівництво, адже ми повинні як брати нових футболістів, так і продавати та рухатись далі. Якщо будуть пропозиції, від яких неможливо відмовитись, то який сенс таких футболістів тримати у нас.

Дуже радий за Дібанго, що він отримав виклик до збірної Камеруну. Саме у Кривбасі його помітили та запросили до збірної. А Камерун — це дуже непогана африканська національна команда. Знаю, що він також щасливий цьому факту. Знаю, що на Дібанго також є попит. Думаю, прийде час, коли потиснемо один одному руки та відпустимо до іншого клубу, адже він також хоче рухатись далі. Час покаже", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Полісся.