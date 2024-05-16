Україна

Керманич Ворскли висловився про програний фінал Кубка України проти Шахтаря.

У фінальному матчі Кубка України донецький Шахтар здобув перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0 та виграв другий для себе трофей за підсумками поточного сезону.

Виконувач обов’язків головного тренера "зелено-білих" Сергій Долганський поділився враженнями від фінального протистояння турніру, яке завершилося для його команди поразкою.

"У нас не було результатів, це тиснуло на гравців, але психологічної кризи точно не було. Є відповідальність за результат, а його не було. А на такі ігри, як фінал Кубка України, навіть не потрібно налаштовувати футболістів. Люди грають заради цього.

Нам не вистачило концентрації в дрібницях. Усе вирішили ігрові моменти. За рахунку 0:0 могли забити гол, гра могла скластися інакше. Також недопрацювали в моментах, коли пропускали. Зараз уже немає сенсу аналізувати, як ми грали. Є результат. Це фінал.

У мене великі спогади, пов’язані з Рівним. Я починав тут грати у футбол, робив перші кроки. Починаючи свою тренерську діяльність, я тут граю у фіналі. Тож мої емоції сьогодні зашкалювали.

Дмитро Різник? Сьогодні він був моїм суперником. Після гри ми поговорили з ним і з Андрієм Пятовим. Вони намагалися мене підтримати. Нам є про що поспілкуватися, що пригадати.

Попереду — дві гри чемпіонату України, потрібно вирішити завдання збереження прописки у Прем’єр-лізі. У нас є певні напрацювання на майбутнє, але спочатку треба вирішити питання сьогодення", — цитує слова Сергія Долганського офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Ворскла — Шахтар ви можете на Football.ua.