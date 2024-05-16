Україна

Венесуельський форвард не збирається повертатися до України.

Нападник київського Динамо Ерік Рамірес попрощався з Атлетіко Насьональ, у якому він виступав на правах оренди цього сезону.

"Я візьму з собою все те прекрасне, що означало для мене перебування в Атлетіко Насьональ. Десять місяців я був у цьому чудовому клубі з колегами та дивовижними людьми. І разом нам удалося завоювати ще один трофей для цього клубу. Дякую всім, а особливо таким невтомним фанатам. Я йду з дев'ятьма голами та з титулом найкращого в Колумбії", — написав Рамірес у своєму Instagram.

Нагадаємо, контракт Раміреса з Динамо розрахований до літа 2026 року. Він числиться у складі "біло-синіх" з літа 2021 року — відтоді він відіграв 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

До цього Рамірес неодноразово заявляв, що не планує повертатися в Динамо, тож швидше за все, на нього чекає чергова оренда.

У поточній кампанії Рамірес провів 18 матчів без результативних дій із однією червоною карткою.