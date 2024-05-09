Україна

Венесуельський форвард вирушить у чергову оренду.

Атлетіко Насьональ не користуватиметься опцією викупу нападаючого київського Динамо Еріка Раміреса. Про це повідомляє журналіст Піпе Сієрра.

За інформацією джерела, 25-річний венесуелець повинен буде повернутися до київського клубу, але потім вирушить в чергову оренду.

Рамірес поповнив склад Атлетіко у липні минулого року і разом із командою став переможцем Кубку Колумбії. Нинішнього сезону він провів 18 матчів.

Нагадаємо, Рамірес є гравцем Динамо з літа 2021 року і відтоді він відіграв лише 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.