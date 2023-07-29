Україна

24-річний венесуелец продовжить кар'єру у Колумбії.

Нападник київського Динамо Ерік Рамірес продовжить свою кар'єру в Атлетіко Насьональ. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Орендну угоду з 24-річним венесуельцем розраховано на один рік.

Також зазначається, що після завершення оренди колумбійський клуб матиме право викупити футболіста.

Діючий контракт Еріка з київським клубом розрахований до літа 2026 року.

Рамірес став гравцем Динамо влітку 2021 року. За цей час він провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі.