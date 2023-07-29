24-річний венесуелец продовжить кар'єру у Колумбії.
Ерік Рамірес, ФК Динамо Київ
29 липня 2023, 16:39
Нападник київського Динамо Ерік Рамірес продовжить свою кар'єру в Атлетіко Насьональ. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
Орендну угоду з 24-річним венесуельцем розраховано на один рік.
Також зазначається, що після завершення оренди колумбійський клуб матиме право викупити футболіста.
Діючий контракт Еріка з київським клубом розрахований до літа 2026 року.
Рамірес став гравцем Динамо влітку 2021 року. За цей час він провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі.