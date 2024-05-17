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Назар Волошин поділився своїми думками перед грою з Кривбасом.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин прокоментував майбутній матч УПЛ проти криворізького Кривбасу.

"Трохи втома є, але нічого, це нормально. Готуємось до Кривбасу. Це дуже добра команда, там багато сильних гравців. Знаю, що вони будуть битися, тож наступна гра обіцяє бути важкою. Для кожної команди принциповою справою є перемога над Динамо. Тож наша задача – не дати їм шансів на це.

До Кривбасу прийшло багато нових гравців, у тому числі іноземців. Команда відчутно змінилася. Вони провели дуже якісний сезон. Гра у команди добре поставлена. Третє місце цілком заслужене для них.

Нові цікаві вправи на тренуваннях? Сьогоднішні тренування ми вже виконували раніше. Інколи такі вправи бувають, які викликають посмішку. А загалом — завжди треба працювати на максимумі, адже кожен із нас має ставати кращим з кожним днем. Хочеться більше тренуватися. Я люблю відпрацьовувати удари по воротах. Тож ми з радістю залишаємось з хлопцями та б’ємо по воротах, змагаємось після тренувань.

Ти віддаш пас на нього, якщо опинитесь в однаково вигідних позиціях перед воротами з Ванатом? Звісно, віддам. Це дуже класно, коли у команді є кращий бомбардир ліги. Та він і сам знайде момент, у нього є це відчуття голу. Я ж стараюся забивати якомога більше, але не зациклююсь на цьому, забиваю скільки виходить", — наводить слова Волошина прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Кривбас відбудеться завтра, 18 травня, о 15:30 за Києвом.