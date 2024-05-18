Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 29 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 18 травня, відбудеться матч 29 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийме криворізький Кривбас.

Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде Ярослав Козик, але він не матиме допомоги від системи ВАР.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Кривбас:

Для Динамо та Кривбасу цей матч вже не має жодного турнірного значення – кияни посідають друге місце після Шахтаря, а Кривбас йде третім.