Україна

Денис Попов поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (3:1).

"Емоції, в принципі, позитивні. Виграли, показали хорошу гру. У першому таймі трохи важкувато було, оскільки грали за новою схемою, і нам не вистачало гравця в атакувальній зоні. А в другому таймі зробили заміни, перелаштувалися, і гра пішла в звичному руслі. Звичайно, присутність вболівальників додає мотивації та сил.

Для мене схема не була новою, оскільки ми грали за нею в молодіжній збірній U-20. Але зараз ми відпрацьовували її лише дні зо три, тому десь, можливо, не було достатнього порозуміння. Мої функції трохи змінилися – більше підчищав, відбирав, атаки не розпочинав. У другому таймі вже в мене були обов’язки починати атаки та просувати м’яч уперед.

Сотий матч за Динамо? Ветераном точно не відчуваю себе. Хочеться, щоб здоров’я не підводило, більше грати. Для мене особисто цей сезон можна занести до активу, оскільки я граю кожен матч. Буду й надалі старатися так продовжувати. Вдячний Богу, що він чує мене й допомагає.

Уже поспішаю додому, буду готуватися до перегляду бою Усика проти Ф'юрі. Вболіватиму за нашого козака, чекаємо лише перемоги", — наводить слова Попова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Кривбас.