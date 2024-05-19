Україна

Півзахисник Кривбасу прокоментував поразку від Динамо.

У двадцять дев’ятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо в домашньому матчі переграло криворізький Кривбас.

Динамо Київ — Кривбас 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував виступ власної команди.

"Суперник сильний, це одна з найкращих команд України. Було цікаво спробувати свої сили на фоні киян. Сподіваюсь, вболівальникам в цілому сподобався матч. Ми дуже хотіли реабілітуватись після двох останніх невдач, але, на жаль, не вийшло. Намагатимемось виграти у заключному матчі сезону; з Минаєм влаштують тільки три очки", — сказав Твердохліб.