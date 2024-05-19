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Погані результати призвели до передчасного відходу 40-річного тренера.

Ексфорвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентуса Карлос Тевес залишив посаду головного тренера Індепендьєнте, повідомляє пресслужба аргентинської команди.

"Карлос Тевес повідомив президента клубу Нестора Гріндетті про те, що він прийняв рішення не продовжувати працювати в якості тренера команди", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, Карлос Тевес очолив команду з Авельянеди влітку минулого року. Минулий сезон Індепендьєнте завершив на 24-му місці в чемпіонаті Аргентини.

Нагадаємо, у квітні Тевес був доставлений до лікарні у Буенос-Айресі через біль у грудях.