У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги в очному протистоянні зустрілися ЛНЗ та Зоря.

Спочатку Яцик вивів Зорю вперед, а потім Саліху та Олійник забезпечили перемогу черкаській команді — 2:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Зоря у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ — Зоря 2:1
Голи: Саліху, 52,Олійник, 87 — Яцик, 19

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк (Олійнік, 79), Муравський, Саліху, Г. Пасіч — Тілль, Яшарі, Бар (Бойко, 46) — Наумець (Шестаков, 69), Молло (Хобленко, 58), Ейнел.

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Башич (Хахльов, 46), Жуніньйо — Яцик (Чурко, 88), Жан Клод, Мічін (Головкін, 65) — Антюх, Герреро, Слесар (Ндур, 66, Горбач, 80).

Попередження: Яшарі, Пасіч — Мічін, Слесар, Жан Клод, Бутко