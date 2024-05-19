Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 травня 2024 року.
ЛНЗ — ЗОРЯ, ФОТО УПЛ
19 травня 2024, 16:48
У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги в очному протистоянні зустрілися ЛНЗ та Зоря.
Спочатку Яцик вивів Зорю вперед, а потім Саліху та Олійник забезпечили перемогу черкаській команді — 2:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Зоря у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
ЛНЗ — Зоря 2:1
Голи: Саліху, 52,Олійник, 87 — Яцик, 19
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк (Олійнік, 79), Муравський, Саліху, Г. Пасіч — Тілль, Яшарі, Бар (Бойко, 46) — Наумець (Шестаков, 69), Молло (Хобленко, 58), Ейнел.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Башич (Хахльов, 46), Жуніньйо — Яцик (Чурко, 88), Жан Клод, Мічін (Головкін, 65) — Антюх, Герреро, Слесар (Ндур, 66, Горбач, 80).
Попередження: Яшарі, Пасіч — Мічін, Слесар, Жан Клод, Бутко