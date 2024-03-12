Україна

Обидва футболісти продовжать кар'єру у Першій лізі.

Півзахисник Олександрії Родіон Пласка та нападник Богдан Кобзар продовжать свою кар'єру у Першій лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний Кобзар другу половину сезону на правах оренди проведе у складі хмельницького Поділля.

22-річний Плакса виступатиме за ФСК Маріуполь. Цікаво, що Родіон є вихованцем Маріуполя, за який провів п'ять матчів.

Кобзар вже виступав за Поділля у першій половині сезону, відігравши 10 матчів. На рахунку Плакси 10 поєдинків та два забиті м'ячі у складі команди Руслана Ротаня.

Після першої половини сезону Поділля набрало 20 очок і посідає сьоме місце у Першій лізі у групі А. У той же час Маріуполь посідає третє місце, набравши 31 бал у групі Б.