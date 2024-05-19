Україна
19 травня 2024, 17:29
Дивовижний Минай двічі перевернув гру проти Колосу та зберіг шанси на виживання
Команда Желько Любеновича відмовляється зупинятись на шляху до порятунку в УПЛ.
Минай — Колос, фото УПЛ
19 травня 2024, 17:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Колос 3:2
Голи: Ременяк, 36, Кораблін, 66, Вакула, 81 — Ільїн, 2, Цуріков, 58
Минай: Кемкін — Скиба (Піддубний, 88), Чуєв, Прокопчук (Матюшенко, 63) — Дмитрук, Вітенчук, Семотюк (Кисіль, 64), Ременяк (Гунічев, 74) — Кораблін, Устименко (Демиденко, 88), Вакула.
Колос: Фесюн — Кукош (Лучкевич, 46), Гончаренко, Бурда — Ільїн, Криворучко (Мілько, 76), Демченко, Цуріков — Велетень (Дієго, 87), Рангел (паулаускас, 76), Топалов (Оріховський, 76).
Попередження: Семотюк, Ременяк, Кемкін — Ільїн, Топалов