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Минай — Колос 3:2
Голи: Ременяк, 36, Кораблін, 66, Вакула, 81 — Ільїн, 2, Цуріков, 58

Минай: Кемкін — Скиба (Піддубний, 88), Чуєв, Прокопчук (Матюшенко, 63) — Дмитрук, Вітенчук, Семотюк (Кисіль, 64), Ременяк (Гунічев, 74) — Кораблін, Устименко (Демиденко, 88), Вакула.

Колос: Фесюн — Кукош (Лучкевич, 46), Гончаренко, Бурда — Ільїн, Криворучко (Мілько, 76), Демченко, Цуріков — Велетень (Дієго, 87), Рангел (паулаускас, 76), Топалов (Оріховський, 76).

Попередження: Семотюк, Ременяк, Кемкін — Ільїн, Топалов