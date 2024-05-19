Україна

Металіст 1925 зберігає шанси на те, щоб не вилетіти з УПЛ.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував нічию з Поліссям (3:3) у 29-му турі УПЛ.

"Цікава гра. Хлопці з Полісся втомилися, і ми цим скористалися. Один пункт для нас після перерви – це був як подарунок з неба. Так що ми ще живі, будемо сподіватися. Все залежить від нас і від Кривбаса.

Бажання хлопців не програвати, виправити ситуацію, в якій ми опинилися. Це вдалося. Але ще раз кажу, що воно не буває просто так. Це та праця, яку ми робимо.

Помилки є помилки, на жаль. Вони призводять до тих голів, які ми пропускаємо. Але те бажання, з яким ми грали вперед у 2-му таймі – це було щось неймовірне. Так що ми ще живі", — сказав Скрипник.

Перед останнім туром УПЛ Металіст 1925 посідає останнє місце та відстає від зони перехідних матчів на 2 очки.