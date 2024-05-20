Україна

Керманич Олександрії прокоментував нічию проти Вересу.

Олександрія напередодні зіграла внічию проти рівненського Вересу на полі суперників у рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Олександрія 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Олександрія — це команда, яка грає в найбільш видовищний футбол у цьому чемпіонаті. Це факт. Ми багато забиваємо і багато пропускаємо. Це подобається вболівальникам. Але це проблема для тренерського штабу.

Початок матчу був за нами. Ми розуміли, що для Вересу цей матч — як останній. Тому важливо було не програти супернику в настрої. Після швидкого забитого голу хлопці вирішили, що матч вже завершився. І це знову створило нам проблеми.

Так не можна і ми знову говоритимемо про це з командою. Ми повинні прагнути забивати ще і закривати гру.

На полі до перерви у складі нашої команди не знайшлося лідера. Він з’явися після перерви. У роздягальні ми серйозно поговорили і зібрались.

Другий тайм мені сподобався. Проблеми з реалізацією. Але майстерність і клас — це те, що треба напрацьовувати на тренуваннях. Ми змогли відігратись і хотіли перемогти. Це позитив.

Але нам потрібно краще концентруватися на грі і прагнути забивати ще.

Загалом цей сезон для нас — це час перебудови. Рік оновлення. На старті чемпіонату команду залишили чотирнадцять футболістів. Ми працюємо. Хлопці прагнуть розвиватися.

Але щоб поставити гру — потрібен час. Прогрес є. Ми не добрали десять очок упродовж сезону через різні причини. Ми на правильному шляху. А результати цієї роботи покаже вже наступний сезон", — заявив український фахівець.

У заключному турі рівненський Верес зіграє в гостях у харківського Металіста 1925.