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Керманич Ворскли прокоментував перемогу над Оболонню.

Полтавська Ворскла напередодні обіграла київську Оболонь на власному полі в рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Оболонь 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні головне — це був результат і ми його досягли. Після Кубку були спустошені і розчаровані. Сьогодні у перші хвилини було видно по хлопцях. Були налаштовані, але без імпульсу всередині.

Змінили гру команди, стиль, з’явилося декілька нових гравців, але це не було підкріплено результатом. Було бажання прогресувати, але без результату з’являються сумніви, чи правильно ти це робиш. Тому я їм часто казав, щоб вірили в те, що роблять. І тоді рано чи пізно все вийде.

Ми грали в короткий пас і на такому полі полегшили гру супернику, оскільки вони грали горизонтально і в них усе виходило. І ми навіть не доходили до карного майданчику суперника і не мали можливості пробити.

Для багатьох кубковий фінал це був великий стрес. Для молодих футболістів це було велике емоційне потрясіння. Не проявляли агресію не тільки, коли реагуєш на дії суперника, але і коли проявляєш ініціативу.

А такі ігри, як сьогодні, у них важливий результат. У таких випадках мають з’являтися лідери, які ведуть за собою ту ж молодь", — заявив український фахівець.

У заключному турі полтавська Ворскла зіграє в гостях у черкаського ЛНЗ.