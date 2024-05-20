Італія

Італієць близький до повернення на батьківщину.

Екснаставник Брайтона Роберто Де Дзербі може розпочати наступний сезон на чолі одного з найтитулованіших клубів Італії, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, керівництво Ювентуса розглядає можливість запрошення 44-річного тренера після звільнення Массіміліано Алегрі. Раніше повідомлялось, що Ювентус запропонував трирічний контракт для Мотти.

Нагадаємо, Де Дзербі вирішив залишити Брайтон після завершення цього сезону.