Італієць близький до повернення на батьківщину.
РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 15:14
Екснаставник Брайтона Роберто Де Дзербі може розпочати наступний сезон на чолі одного з найтитулованіших клубів Італії, повідомляє The Independent.
За інформацією джерела, керівництво Ювентуса розглядає можливість запрошення 44-річного тренера після звільнення Массіміліано Алегрі. Раніше повідомлялось, що Ювентус запропонував трирічний контракт для Мотти.
Нагадаємо, Де Дзербі вирішив залишити Брайтон після завершення цього сезону.