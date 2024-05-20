Україна

Олег Очеретько зіграв проти своєї команди.

Півзахисник Олег Очеретько прокоментував нічию з Шахтарем (1:1) в матчі 29-го туру УПЛ. Нагадаємо, Очеретько належить Шахтарю, а за Дніпро-1 виступає на правах оренди.

"В цілому, результат позитивний у матчі проти такого суперника. Шахтар завжди відрізняється контролем м’яча, атакувальною грою, наявністю швидкісних технічних футболістів. Могли, звісно, й виграти, якби забили на останніх хвилинах. Були моменти в нас, грали непогано. Важко було тримати ритм гри через тривоги: довго сиділи, чекали, доводилось знову розминатися, входити у гру.

Мотивація полягала у тому, щоб допомогти команді, де я перебуваю. Про Шахтар не думав – просто було бажання грати. Ми прагнемо перемагати у кожній грі", — сказав Очеретько.

Дніпро-1 — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ