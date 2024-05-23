Україна

Хавбек львівського клубу поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Півзахисник львівського Руху Таллес прокоментував майбутній матч УПЛ проти київського Динамо, а також поділився емоціями після того, як став найкращим гравцем команди за підсумками квітня за версією вболівальників.

"Вдячний вболівальникам за такий вибір. Зараз для нас підтримка фанів є надважливою та дуже цінною. Вважаю, що кожен гравець Руху заслуговує на цю нагороду. Ну а мої досягнення – це результат плідної роботи та бажання допомогти команді у кожному поєдинку.

Рух дуже вмотивований. Попереду в нас заключний матч в сезоні проти одного з грандів українського футболу. Я думаю, що гра з Динамо – найважливіша у цьому сезоні та може стати історичною для всього клубу. Це буде напружений та цікавий поєдинок проти сильного опонента.

Водночас кожен у Руху вірить, що нам під силу здобути позитивний результат та ввійти в клубну історію – вперше вийти в єврокубки", — наводить слова Таллеса прес-служба клубу.

Нагадаємо, Рух — Динамо відбудеться у суботу, 25 травня, о 15:30 за Києвом.