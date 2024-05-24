Іспанія

Суд Барселони ухвалив рішення на користь каталонського клубу.

Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала заяву щодо рішення суду зняти з каталонського клубу звинувачення у справі Негрейри.

"Барселона висловлює своє задоволення рішенням, винесеним сьогодні судом Барселони, оскільки воно підтверджує підхід, який захищає клуб, і відкидає гіпотезу про передбачуваний злочин у хабарництві.

Ми зберігаємо переконаність у тому, що через суд можна остаточно з'ясувати факти, що є предметом скарги, та довести абсолютну невинність клубу", — йдеться у заяві "блаугранас".

Нагадаємо, суд розслідував виплати Барселони колишньому віце-президенту технічного комітету суддів Хосе Марії Енрікесу Негрейрі у період з 2001 по 2018 рік на суму понад 7,5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Хаві звільнено з Барселони.