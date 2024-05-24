Україна

Кияни взяли "золоті" медалі чемпіонату.

Київське Динамо U-19 виграло чемпіонат України. В останньому турі підопічні Ігоря Костюка розгромили однолітків із Руху (5:1) та перемогли у змаганні.

Для киян це шоста перемога у чемпіонаті — вони є найтитулованішою командою. Раніше "динамівці" вигравали трофей в 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 роках.

За підсумками сезону Динамо зіграє в молодіжній лізі УЄФА.

Друге місце посів Шахтар, третє — Дніпро-1. А торішній володар трофея Рух фінішував восьмим.