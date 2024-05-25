Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 30-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 25 травня.

Матчам Шахтаря та Динамо ми присвятили окремi анонси.

МЕТАЛIСТ 1925 — ВЕРЕС

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Металіст 1925 однією перемогою за всю весну догрався до чистого останнього місця, але при цьому зберігає цілком робочі шанси на порятунок. Достатньо обіграти вдома Верес і почути, що Минай програв у Кривому Розі – хіба ці події неймовірні?

Проблема лише у тому, що саме до битви за виживання харків'яни підходять максимально неготовими. По-перше, дискваліфіковані два захисники: у Безуглого триває “строк” за грубий фол ще у 28-му турі, а Імереков просто перебрав жовтих карток. Найгірший момент для кадрових втрат – хоча будемо чесні, захисники та заробляли свої картки, коли харків'яни ходили на межі вильоту. І це при тому, що навіть в оптимальній формі Металіст 1925 робив дуже багато помилок біля своїх воріт і, вже зараз очевидно, закінчить сезон лідером за кількістю пропущених.

Верес, тим часом, до битв готовий. Три останні матчі принесли команді з Рівного п'ять очок – і тільки зовсім відмінний спурт Миная завадив Рівному підходити до фінішу в більш спокійному настрої. За деякими інсайдами, спортивним директором клубу Габовдою вже цікавиться Олександрія – і Юрій навіть не став спростовувати інформацію після прямого питання. Але в контексті цього така увага може лише завадити, а Вересу, як команді з дуже невисокою стелею можливостей, потрібно демонструвати максимум.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Мозіль — Капiнус, Фарина, Червак, Обіная — Арі Моура, Габелок, Юрченко, Гармаш — Юсов, Овусу

Верес: Когут — Морозко, Курко, Сезар, Сміян — Шастал, Кучеров, Кльоц, Дахновський — Сікейра, Гайдучик

прогноз 1:3

КРИВБАС — МИНАЙ

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 15:30. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Минай, тим часом, приїде до Кривого Рогу. Він уже здійснив подвиг, відігравши за весну величезні відставання від Металіста 1925 та Вереса. Але останній бій – він найважчий самий, і до нього Минай підходить з не те щоб гарною диспозицією.

Команда програє Вересу по особистих зустрічах, перебуває у зоні вильоту – і щоб із неї вибиратися, потрібно у Кривому Розі зіграти краще, ніж Верес зіграє у Києві. І це навряд чи той випадок, коли можна очікувати на бали “з панського плеча”. Все-таки команда після завоювання медалей вже програла два матчі, і закінчувати сезон так погано несолидно. Та й взагалі, останній матч сезону, урочиста ситуація – не ті речі, які потрібно асоціювати з програшем. У мирний час і президент, напевно, знайшов би час привітати рідний клуб із медалями, але останнім часом він приїжджає до Кривого Рогу з інших приводів.

Минай відіб'ється, засушить гру? Чесно кажучи, не обороною здобуто всі ці чудові перемоги Любеновича. 3:2 з Колосом, 3:2 з Ворсклою – і лише один “сухар” у 12 останніх матчах. Але команда зі словацького кордону стільки разів захоплювала і перевершувала очікування, що я не здивувався б жодній грі – і, тим більше, жодному результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Хома — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Хомченовський, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб, Луньов — Соса

Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Прокопчук — Дмитрук, Вітенчук, Семотюк, Ременяк — Кораблін, Устименко, Вакула

прогноз 2:0

Субота, 25 травня, 15:30. Стадіон “Оболонь-Арена”. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Десь тут треба зазначити, що Минай поступається за особистими зустрічами і Вересу, й Оболоні: у чотирьох матчах із ними команда зі словацького кордону набрала лише два очки. Відповідно, у разі нічиєї Минай гарантовано буде нижче за Оболонь, а ось Вересу потрібно буде видобути хоча б нічию з Металістом 1925. Якщо ж Оболонь програє Олександрії, і його наздоганяють суперники, то:

- Вересу вона програватиме (очні зустрічі – 0:0, 0:3);

- Металіст 1925 буде перевищувати (1:0, 1:1);

- якщо “пивоварів” наздоженуть Верес та Минай одночасно, вони будуть другими у міні-групі (Верес та Минай зіграли 3:1 у Рівному та 0:0 у Минаї, в Миная буде 2 очки, у Вереса та Оболоні по 5, але у користь Вереса буде різниця м'ячів) – і, природно, випередять ще й Металіст 1925;

- а якщо з ними зрівняються Металіст 1925 та Минай, то вони будуть впевнено найкращими у міні-групі з вісьмома очками. У матчах між собою харків'яни перемогли вдома 1:0, закарпатці 2:0 –Верес за такого розкладу стане останнім, а Металіст 1925 вирушить до першої ліги за особистими зустрічами.

Додам, що Металіст 1925 та Верес синхронно набрати по 26 очок не зможуть – просто тому, що грають один з одним. Але взагалі, звичайно, не дуже багато сенсу так розписувати всі розклади, коли Оболонь може обіграти невмотивовану Олександрію. Підопічні Ротаня дограють сезон, в якому нічого хорошого не добилися, напевно чекають відпустку, дискваліфікація Мартинюка тут теж у тему – тож, можливо, Оболонь “просто” виграє та почне готуватися до стикових матчів проти Епіцентру.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась, Дубко, Осман — Чернов, Косовський, Черненко, Мединський — Краснопір, Тарануха

Олександрія: Шевченко — Скорко, Кравченко, Копина, Базаєв — Сігеєв — Безерра, Шостак, Михайленко, Костишин — Ковалець

прогноз 1:0

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 15:30. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УНIАН

Саме до стикових, бо інтрига у матчі Зорі та Колоса суто формальна. Так, команді з Ковалівки є за що битися, її матч не товариський, як зустріч ЛНЗ та Ворскли вчора – але фора у підопічних Поздєєва просто колосальна. Надзакритий стиль гри все-таки все вирішив: з Оболонню Колос двічі зіграв по 0:0, а різниця м'ячів у Колоса “-10”, тоді як у “пивоварів” “-20”.

Припустимо, сьогодні Оболонь уперше в сезоні переможе з різницею більше, ніж в один м'яч. Припустимо, навіть, що виграє крупно, 3:0. Це означає, що Колосу влаштовує навіть поразка 0:6, при тому, що Зоря всього раз за весь чемпіонат забила більше двох... Загалом, зрозуміло, перехідні матчі обійдуться без Колоса.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Хахльов, Жуніньйо — Яцик, Жан Клод, Мічін — Антюх, Герреро, Горбач

Колос: Фесюн — Кукош, Гончаренко, Бурда — Ільїн, Криворучко, Демченко, Цуріков — Велетень, Рангел, Топалов

прогноз 2:0

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 15:30. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Ну, а Дніпро-1 боротиметься за перемогу в Одесі. Питання лише одне: чи буде? Юрій Максимов ще після попередньої гри сказав:

“Десь уже відсотків 70 хлопців домовилися з іншими командами, вже попідписували контракти. У лютому зібралися всі хлопці та сказали, що разом дограємо чемпіонат. Слово дограємо – ви ж розумієте. Хтось боїться травму отримати, у когось футболка Дніпра-1, а під нею – інша футболка”.

І коли тренер навіть ще до кінця сезону настільки відвертий, питання можуть бути навіть з того, чи реально бореться Дніпро-1 за вихід у єврокубки. За таблицею інтрига просто сяє (у разі перемоги команда Максимова займає четверте місце, у разі нічиєї гарантує собі місце не нижче за п'яте, у разі поразки буде залежати від успіхів Динамо та Шахтаря), але, можливо, команду просто не допустять до міжнародних турнірів. Та й не заявитися на сезон вона теж може, з такими-то одкровеннями від тренера.

Чорноморець, безумовно, теж живе без впевненості у завтрашньому дні, тож у цій грі зустрічаються споріднені душі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Васильєв — Бадібанга, Шпорн, Авагімян, Штогрін — Бойчук

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв, Піхальонок, Очеретько — Філіппов