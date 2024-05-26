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Півзахисник Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Львівський Рух напередодні у заключному турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступився київському Динамо.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Олег Федор прокоментував виступ власної команди.

"Змішані емоції. Рух показав хороші результати порівняно з тим, що очікували від команди перед початком чемпіонату. Те, що команда боролась за найвищі місця, стало неочікуваним для всіх. Та зараз ми розчаровані, адже нам не вдалось потрапити до єврокубків.

Кожен із нас сподівався здобути бодай нічию в матчі проти Динамо. Ця гра — кульмінація нашого сезону і, на жаль, нам не вдалось забезпечити необхідний для нас результат.

Але не можна зосереджувати увагу лише на одному поєдинку, адже на дистанції сезону Рух утрачав очки в матчах, де не міг собі цього дозволити. Це — гарний урок, що слід викладатись на повну в кожній грі, не розслаблятись, бо потім це може відгукнутись у підсумковій турнірній таблиці.

Ми розуміємо, що потрібно добре підготуватись до наступного сезону та ще наполегливіше тренуватись. Хочеться досягати високих цілей і демонструвати ще кращі результати", — заявив український виконавець.

Львівський Рух здобув 49 очок, фінішував шостим у турнірній таблиці та пролетів повз єврокубки.