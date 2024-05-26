Україна

Керманич СК прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні в заключному турі української Прем’єр-ліги на виїзді переграв одеський Чорноморець.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер СК Юрій Максимов прокоментував виступ власної команди.

"Спека — ось, що було сьогодні найважчим. Але хлопці все це витримали. У разі перемоги ми потрапляли у кваліфікацію Ліги Конференцій, і своє завдання хлопці виконали. Велика їм за це подяка, що вони витримали цю гру.

Перед матчем у нас випали два гравці — у Бабенка ангіна, а вранці прокинувся Піхальонок, і в нього температура 37,7. Ми якось хотіли їх замінити і знайшли слова та хлопців, котрі не завжди потрапляли в основний склад. Вони виконали своє завдання — вийшли і зіграли не гірше.

Кожен тренер хоче, щоб у нього були кваліфіковані гравці. І це потрібно, щоб грати у єврокубках і набирати очки для нашої країни в коефіцієнтах УЄФА і підійматись у цих таблицях, а ми зараз вже скільки років тільки опускаємося нижче і нижче, і тепер важче буде виходити до групового раунду.

Ви же розумієте — узимку був трансферний бан і футболісти тільки відходять із клубу, а не додаються. Усе це тяжко. А треба, як кажуть, щоб болото не застоювалось, а річка текла, то потрібно, щоб хтось слабкіший пішов, а сильніший прийшов. Будемо спілкуватися з керівництвом клубу про те, що буде далі", — заявив український фахівець.

Дніпровський Дніпро-1 здобув 52 очки, фінішував четвертим у турнірній таблиці та пробився до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.