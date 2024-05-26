Україна

Капітан СК прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У заключному турі української Прем’єр-ліги напередодні дніпровський Дніпро-1 на виїзді переграв одеський Чорноморець.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник та капітан СК Олександр Сваток прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже раді тому, що в заключному турі здобули перемогу. Виконали завдання і потрапили до кваліфікації єврокубків. Тепер стало трошки легше, адже по тому, як ми стартували у другій частині сезону з’явилися сумніви, чи зуміємо виконати це завдання.

Раді тому, що команда проявила сьогодні характер, усі дуже дисципліновано зіграли, було видно у всіх бажання. Узагалі, дуже приємні враження залишились після матчу.

Звичайно, що нам не вистачало Бабенка та Піхальонка, але в команді є ким їх замінити. Хлопці вийшли на поле з великим бажанням і виконували усі установки. У Дніпрі завжди були команди з бойовим характером, і хлопці вийшли битись один за одного і здобули перемогу.

Не знаю, було чи не було там пенальті на початку гри — суддя ухвалює рішення. Якщо вирішили не ставити, значить так воно і є.

Тепер — усі думки про національну команду. Сподівання — вийти з групи і пройти якомога далі", — заявив український виконавець.

Дніпровський Дніпро-1 здобув 52 очки, фінішував четвертим у турнірній таблиці та пробився до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.