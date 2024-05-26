Капітан СК прокоментував перемогу над Чорноморцем.
Олександр Сваток, фото СК Дніпро-1
26 травня 2024, 14:00
У заключному турі української Прем’єр-ліги напередодні дніпровський Дніпро-1 на виїзді переграв одеський Чорноморець.
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Після завершення гри захисник та капітан СК Олександр Сваток прокоментував виступ власної команди.
"Ми дуже раді тому, що в заключному турі здобули перемогу. Виконали завдання і потрапили до кваліфікації єврокубків. Тепер стало трошки легше, адже по тому, як ми стартували у другій частині сезону з’явилися сумніви, чи зуміємо виконати це завдання.
Раді тому, що команда проявила сьогодні характер, усі дуже дисципліновано зіграли, було видно у всіх бажання. Узагалі, дуже приємні враження залишились після матчу.
Звичайно, що нам не вистачало Бабенка та Піхальонка, але в команді є ким їх замінити. Хлопці вийшли на поле з великим бажанням і виконували усі установки. У Дніпрі завжди були команди з бойовим характером, і хлопці вийшли битись один за одного і здобули перемогу.
Не знаю, було чи не було там пенальті на початку гри — суддя ухвалює рішення. Якщо вирішили не ставити, значить так воно і є.
Тепер — усі думки про національну команду. Сподівання — вийти з групи і пройти якомога далі", — заявив український виконавець.
Дніпровський Дніпро-1 здобув 52 очки, фінішував четвертим у турнірній таблиці та пробився до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.