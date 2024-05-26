Україна

Керманич Шахтаря підбив підсумки сезону-2023/24.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився своїми думками щодо кампанії "гірників", яка вчора завершилася виїзним матчем проти Полісся в 30 турі УПЛ-2023/24, передає офіційний YouTube-канал клубу.

Полісся — Шахтар 2:0 Відео голів та огляд матчу 25.05.2024

Нідерландський спеціаліст підбив підсумки сезону, в якому Шахтар став чемпіоном України, виграв Кубок і дістався 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Попри цю гру (в Житомирі), перед вами стоїть дуже гордий тренер. Я пишаюся тим, чого ми досягли цього сезону в Європі, й, звісно, дублем у національних змаганнях. Це фантастичне досягнення, ми всюди виступали відмінно, і сезон був чудовим. Як я зараз сказав гравцям, я дуже вдячний за їхні зусилля, ставлення, ми всі можемо пишатися тим, чого досягли разом як клуб цього сезону. Фантастична робота. Найяскравіший спогад? Було багато дуже приємних моментів. Можливо, наша переможна гра з Барселоною на початку роботи під моїм керівництвом... Звісно, це історичний матч. Це було фантастично. Але мушу зазначити, що протягом сезону було чимало таких моментів. Насправді найкращою частиною сезону була наша команда — наш підхід до всього, те, як ми себе проявили, як грали. Тож, я б сказав, найкращою частиною сезону є команда. Гадаю, всі бачать, що ми збудували команду з чіткою філософією футболу, домінуванням у грі, що ми щось демонструємо глядачам, показуємо футбол, в який хотіли грати, атакувальний стиль, що ми маємо чудовий командний дух. Ми — організована, дружня й працьовита команда. Тому цього сезону досягли всього, чого я бажаю як тренер. І перед нами, безумовно, стоять нові виклики, адже в цьому краса футболу — він ніколи не закінчується, завжди є продовження. Тож ми підемо на заслужений відпочинок, але також із нетерпінням чекаємо наступного сезону. Я завжди говорю своїм гравцям: ми — великий клуб, і ми прагнемо домінувати в усьому, тому намагатимемося досягти того ж, що й нинішнього сезону, це очевидно. Маю висловити щиру подяку та повагу нашим уболівальникам, адже в ці часи нелегко підтримувати й слідувати всюди за командою, проте до цього часу я відчував їхню підтримку і велику любов до клубу. Велика вам усім повага й дяка за підтримку!", — заявив Маріно Пушич.

Нагадаємо, Шахтар став найтитулованішим клубом України часів незалежності. "Гірники" мають почати свої виступи в наступному розіграші Ліги чемпіонів із плей-оф кваліфікації, але можуть опинитися одразу в фінальній частині турніру, якщо Реал здолає Боруссію у вирішальному поєдинку цього сезону.