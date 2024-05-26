Україна 26 травня 2024, 20:47 Царенко — найкращий гравець Динамо в матчі з Рухом За версією вболівальників. АНТОН ЦАРЕНКО, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ 26 травня 2024, 20:47 У 30-му турі Динамо обіграло Рух з рахунком — 2:1. Переможний гол за киян забив 20-річний півзахисник "біло-синіх" Антон Царенко. Саме Царенка уболівальники Динамо вибрали гравцем цього матчу. Він набрав найбільше голосів респондентів (36%). Нагадаємо, долю Динамо Київ у кваліфікації Ліги чемпіонів вирішать матчі Аталанти та Бенфіки. Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ Люди Антон Царенко Команди Динамо Київ Джерела ФК Динамо (Київ) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте