Україна

Усі троє футболістів виступали за житомирський клуб на правах оренди.

Житомирське Полісся оголосило про відхід трьох футболістів — захисника Микити Кравченка, а також вінгерів Івана Петряка та Яссіна Фортюне.

Усіх трьох футболістів було орендовано житомирською командою, керівництво якої прийняло рішення не викуповувати їхні контракти.

26-річний Кравченко із київського Динамо виступав за Полісся з літа минулого року. На його рахунку 15 матчів та дві гольові передачі.

30-річний Петряк із донецького Шахтаря поповнив лави команди у січні цього року і з того часу провів вісім матчів.

На рахунку 25-річного француза Фортюне зі швейцарського Сьона 12 поєдинків із січня цього року, у яких він віддав один асист.

Нагадаємо, нещодавно Полісся оголосило про призначення нового головного тренера, яким став Імад Ашур.

За підсумками сезону Полісся набрало 50 очок і посіло п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.