Україна

Українець може стати черговим представником нашої країни в Іспанії.

Представник Сегунди Еспаньйол може підписати захисника Динамо Київ Костянтина Вівчаренка, повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, спортивний директор іспанського клубу Фран Гарагарса стежив за українцем ще під час своєї роботи в Ейбарі та намагався підписати Костянтина минулого літа, але трансфер зірвався.

Ринкова вартість Вівчаренка становить 1,5 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Фенербахче та Бешикташ цікавляться Вівчаренком.