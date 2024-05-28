Ліга конференцій

Football.ua разом з GGBET розповідає, де дивитися фінал Ліги конференцій за участю Олімпіакоса та Фіорентини.

У середу, 29 травня, відбудеться фінал Ліги конференцій. Олімпіакос зійдеться з Фіорентиною в Афінах на стадіоні Айя-Софія, початок матчу о 22:00.

Зазначимо, що матч обслуговуватиме Соареш Діаш із Португалії.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Фіорентини - 2.3, нічия — 3. 18, успіх Олімпіакоса — 3.02. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Де дивитись матч Олімпіакос — Фіорентина?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Також На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ✉️ | ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ▶️ | ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ 📸 | ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ📘

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС У СОЦМЕРЕЖАХ FOOTBALL.UA!

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту дозволяє обирати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент, є партнером зірок світового кіберспорту та реалізує соціальні проекти.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ