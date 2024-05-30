Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст висловився про свій статус в збірній.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився думкою щодо виступів національної команди Євро-2024.

"Я змінився кардинально: якщо тоді поїхав просто як людина для ротації, то зараз вже їду в ролі основного футболіста. Сам від себе очікую якогось високого рівня гри та й від збірної слід очікувати високого рівня. Але не можна казати про якийсь конкретний результат", — сказав Судаков.

Перший товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024 національна збірна України проведе в гостях у Німеччини 3 червня.