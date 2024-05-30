Ліга конференцій

Форвард Олімпіакоса прокоментував перемогу в фіналі Ліги конференцій.

Грецький Олімпіакос напередодні виграв фінал Ліги конференцій у Атенах у італійської Фіорентини в додатковий час.

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри нападник "червоно-білих" Стеван Йоветич, який до цього грав за "фіалок", оцінив виступ своєї нинішньої команди.

"Я дуже щасливий, тому що багато страждав, щоб досягти цього. Це моя перша європейська медаль. Цей рік був нелегким, але ми зробили це. Змогли боротись навіть проти великих команд. Ми виконали чимало роботи, і тому наші вболівальники заслуговують на це.

Мені також шкода Фіорентину, я бажаю цьому клубу всього найкращого. Для мене було нелегко грати цей матч, тому що я провів п’ять чудових років у Флоренції. Я сьогодні зустрівся з чималою кількістю колишніх одноклубників.

Мій батько вже п’ять років як не з нами, і я був би щасливий, якби він був тут.

Завершити кар’єру у Фіорентині? У них є мій номер на випадок чого. Ніколи не знаєш, коли він може знадобитись", — заявив чорногорський виконавець.

Нагадаємо, що Олімпіакос став першим клубом із Греції, якому підкорилась перемога в фіналі єврокубка.