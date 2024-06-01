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В'ячеслав Рябов поділився своїми думками після завершення кар'єри.

Захисник Кривбасу В'ячеслав Рябов прокоментував своє рішення щодо завершення кар'єри після закінчення цього сезону.

"Якась порожнеча, чесно кажучи. Я йшов до цього рішення та розумів, що це колись трапиться. Але, як би себе не готував до цього наразі трохи сумно. Важко, адже віддав футболу більше 15 років. Приходить розуміння, що завершується моя футбольна історія: тренування, матчі, командна атмосфера.

Які подальші плани? Дайте мені деякий час та все обовʼязково дізнаєтесь. Не будемо забігати наперед. Але одне скажу майже точно: з Кривого Рогу нікуди не збираюсь, адже тут — мій дім.

Хочу відзначити: зараз якраз ідеальний момент для завершення карʼєри. Пройти з командою шлях від Другої ліги до УПЛ, і до бронзових медалей — це кайф. Я задоволений максимально. Гордий за Кривбас і за Кривий Ріг", — наводить слова Рябова прес-служба клубу.

Цього сезону Рябов провів шість матчів, у яких відіграв на полі 352 хвилини. Всього на його рахунку 39 ігор у складі криворізького клубу та два забиті м'ячі. До цього він виступав за Колос та Гірник.