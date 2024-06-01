Україна

Минулого місяця кияни провели п'ять поєдинків.

Півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед уболівальників 25-річний українець набрав 63% голосів, обігнавши Андрія Ярмоленка (20), Георгія Бущана (8), Назара Волошина (6) та Дениса Попова (3).

Минулого місяця команда Олександра Шовковського провела п'ять поєдинків — Шапаренко взяв участь у чотирьох із них. На його рахунку гол та три результативні передачі.

Нинішнього сезону Шапаренко провів 26 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав вісім аситів.

За підсумками сезону Динамо посіло друге місце в УПЛ, на два бали відставши від чемпіона Шахтаря.