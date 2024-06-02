Україна

Тарас Степаненко висловився про підготовку до матчів Євро.

Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко поділився думками напередодні товариського матчу з Німеччиною.

"У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс. За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат.

Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як росія знищує наші міста та вбиває наших людей… Це найважча частина підготовки.

Довбик? Артем — топгравець, найкращий бомбардир. Ми раді за Довбика та його трофей, це додає йому впевненості. Це дуже добре для нашої команди", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.