Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич української національної команди висловився щодо її заявки.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів, чи не думав він викликати ще когось до колективу "синьо-жовтих".

Ребров зазначив, що зараз українські гравці беруть участь одразу в двох турнірах — чемпіонаті Європи і тому, що проходитиме у Франції перед Олімпійськими іграми.

"Якщо щось трапиться, то ми зможемо довикликати гравців, адже офіційна заявка буде 7 червня. На найближчі три гри вже є викликані футболісти, а потім подивимося на їхній стан", — пояснив він.

Керманич української національної команди також поділився своїми думками щодо безпеки збірних на майбутньому чемпіонаті Європи:

"Ми вже кілька днів у Німеччині. Я впевнений, що це та країна, яка зробить усе можливе для охорони всіх збірних. Якщо ви бачили, під час фіналу Ліги чемпіонів люди вибігали на поле, що не дуже добре. Увесь світ дивиться на ці епізоди. Упевнений, Німеччина зробить усе для безпеки", — заявив Ребров.

Завтра, 3 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини в Нюрнберзі. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 21:45 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).