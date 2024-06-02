Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сергій Ребров окреслив цілі України на Євро-2024.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував участь своєї команди на Євро-2024.

"Ми дуже раді представляти Україну на такому турнірі. Усі зможуть побачити наш прапор на Євро. Україна прагне доєднатися до європейської родини, тому важливо бути тут разом із найкращими командами континенту.

Треба сконцентруватися на кожній грі. У нас гарний баланс між молодими й досвідченими гравцями. У нас перша гра на Євро — з Румунією, ми повинні зосередитися на підготовці до неї, а далі подивимося", — сказав Ребров.

Нагадаємо, товариський матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.